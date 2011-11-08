После памятника Сталину появятся памятники Гитлеру и Чикатило?

Днепропетровская областная общественная организация «ГРАД» требует возбудить уголовное дело по факту установки в Запорожье памятника Иосифу Сталину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе организации, соответствующую телеграмму координатор «ГРАДа» Василий СУХОВ направил генеральному прокурору Украины Виктору ПШОНКЕ.

«Координатор «ГРАДа Василий СУХОВ направил телеграмму генеральному прокурору Виктору ПШОНКЕ «по факту незаконного установления памятника Сталину в Запорожье» 7 ноября. Василий СУХОВ видит в действиях должностных лиц из КПУ признаки хулиганства, самоуправства, превышение служебных полномочий и требует возбудить уголовное дело», - сообщили в пресс-службе.

Также в пресс-службе отметили, что координатор «ГРАДа» требует у генпрокурора освободить прокурора Запорожской области Вячеслава ПАВЛОВА с занимаемой должности «за бездеятельность».

«Считаю недопустимым игнорировать решение суда, которым Сталин признан виновным в организации Голодомора и оценку Президента Украины ЯНУКОВИЧА В.Ф.: "Геноцид сделала власть во главе со Сталиным". В противном случае произойдет узаконивание практики установления в Украине памятников преступникам и серийным убийцам Гитлеру, Чикатило, Оноприенко и проч.», - цитирует пресс-служба ГО текст обращения В.СУХОВА.

Как сообщал УНИАН, вчера, 7 ноября, на территории Запорожского обкома Коммунистической партии Украины был открыт памятник И.Сталину.