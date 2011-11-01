Задержали третьего участника нападения на журналиста Влащенко

31 октября в ходе расследования уголовного дела по факту нападения на журналиста газеты «Наш город Николаев» и интернет-сайта «Новости Н.» Александра ВЛАЩЕНКО был установлен и задержан третий соучастник преступления - житель Снигиревского района 1991 г.р. Об этом УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Николаевской области.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 115 УПК Украины.

Как уже сообщалось, в ночь с 16 на 17 октября было совершено разбойное нападение на жителя Николаева 1986 г.р., журналиста газеты «Наш город Николаев» и интернет-сайта «Новости Н.» А.ВЛАЩЕНКО. В результате потерпевший был доставлен в больницу с диагнозом «огнестрельное ранение лобной области».

По данному факту следственным отделом Ленинского РО НГУ УМВД Украины в Николаевской области возбуждено уголовное дело.

28 октября сотрудники УМВД Украины в Николаевской области задержали двоих мужчин 19-ти и 23-х годов, которые обоснованно подозреваются в совершении этого преступления. Во время проведения санкционированного обыска по месту проживания преступников обнаружены и изъяты похищенные вещи: фотоаппарат, диктофон, мобильные телефоны пострадавшего и орудие преступления - пневматический пистолет.

А.ВЛАЩЕНКО находится в больнице скорой медицинской помощи и проходит курс лечения.