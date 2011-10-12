Мэр Донецка не знает, что суд отменил повышение платы за жилье

Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО заявляет, что не знает о судебном постановлении Ворошиловского районного суда Донецка, отменившем 10 октября решение горсовета о повышении тарифов на услуги ЖКХ.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

Мэр отметил, что в горсовете есть только решение суда от 4 октября 2011 года, в котором Ворошиловский районный суд Донецка признал законным решение Донецкого городского совета о корректировке тарифов на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовой территории жилищного фонда территориальной общины г.Донецка (от 25.02.2011 №4/15).

«У меня есть конкретное постановление Ворошиловского суда от 4 октября 2011 года. Я констатирую те документы, которые у меня есть. Других документов, которых у меня нет, я как должностное лицо не имею права комментировать», - сказал А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 10 октября Ворошиловский районный суд города Донецка отменил решение Донецкого городского совета о повышении тарифов на услуги ЖКХ от 25 февраля 2011 года №4/16. По информации беспартийного депутата Ленинского районного совета города Донецка Дмитрия ВЕРЗИЛОВА, который представлял в этом суде интересы жителя города Донецка Сергея ГРЕЧКО, представители Донецкого горсовета не смогли дать экономического обоснования и доказать законность своих действий при повышении коммунальных тарифов на 80% с марта текущего 2011 года.

Депутат райсовета указал суду на нарушение более чем десяти статей Конституции и Законов Украины при принятии данного решения, а также на нарушение Гражданского Кодекса Украины и постановления Кабинета министров Украины.