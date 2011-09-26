Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЁВ заверяет, что милиция обеспечит спокойствие гражданам Израиля в Умани.

Об этом, как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, министр сказал во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль в Украине Реувеном Дин ЭЛЕМ.

В ходе встречи обсуждался вопрос охраны общественного правопорядка в Черкасской области во время празднования еврейского Нового года.

«В этом году израильтяне впервые имеют возможность приехать на праздник в Умань без визы, поэтому мы ожидаем значительно большее количество гостей в нашу страну, чем в предыдущие годы», - сказал А.МОГИЛЁВ. – Заверяю вас, наша милиция обеспечит спокойствие гражданам Украины и Израиля в городе Умани».

Министр подчеркнул, что «в следующем году Министерству внутренних дел Украины и руководству Черкасской области нужно будет разработать программу, согласно которой Умань сможет принять многочисленных гостей».

Посол в свою очередь отметил, что «факт сбора большого количества израильтян в одном месте за рубежом вызывает некоторые волнения у их правительства». «Но сотрудничество с украинской милицией поможет представителям израильской власти в определенной мере координировать действия своих граждан и предотвратить нарушения общественного спокойствия и прав человека», – сказал посол.

В ДСО также отметили, что «израильские сотрудники правоохранительных органов уже интегрированы в состав оперативного штаба в городе Умани по обеспечению общественного порядка».