У Азарова говорят, что пошлины на экспорт зерна сохранятся до конца года
От затеи отказались
Пошлины на экспорт зерна из Украины сохранятся до конца 2011 года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам заместитель директора департамента экономического развития и аграрных рынков Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Анатолий РОЗГОН.
На вопрос, отказалось ли правительство от рассмотрения вопроса по отмене экспортных пошлин на зерно, А.РОЗГОН ответил: «Да, думаю, что да». «Это нужно проводить дополнительные консультации с валютным фондом, аргументировать свою позицию, искать дополнительные источники поступления в бюджет, чем перекрыть эту потерю в бюджете», - пояснил А.РОЗГОН.
Напомним, ранее Минагропрод инициировал отмену экспортных пошлин на зерно.
Как сообщал УНИАН, Украина с 1 июля ввела пошлины на экспорт зерна. Ставки экспортной таможенной пошлины утверждены: на пшеницу и смесь пшеницы и ржи (меслин), полбу – в размере 9%, но не менее 17 евро за 1 тонну, на ячмень – 14%, но не менее 23 евро за тонну и на кукурузу – 12%, но не менее 20 евро за тонну.
Указанная норма действует до 1 января 2012 года.
29 августа министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК заявил, что Кабинет министров Украины обеспокоен медленными темпами экспорта зерна и сельхозпродукции в целом.
По его словам, «в Украине уже собранно 34 млн. тонн зерна нового урожая, что является весомой цифрой, прогноз на поздние зерновые тоже хороший - валовой сбор зерна ожидается в пределах 50 млн. тонн, но правительство обеспокоено тем, что экспорт медленно идет и этот вопрос нужно решать и лоббировать, поскольку конкуренты украинских аграриев мощно завоевывают внешние рынки».
В то же время эксперты отмечают, что нынешним летом Украина смогла установить бесспорный рекорд по падению объемов экспорта зерна. Так, с июля (начал нового маркетингового сезона) страна отгрузила за границу менее миллиона тонн. А это в четыре раза, по оценкам экспертов Украинского клуба аграрного бизнеса, меньше, чем экспортирует обычно Украина. Россия за этот же период смогла нарастить свой экспорт в пять раз.
По мнению экспертов, «резкое падение экспорта вызвано непродуманной политикой правительства. В частности, введением пошлин на вывоз зерновых». Эксперты ожидали отмены пошлин в второй половине сентября.