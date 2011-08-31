Азаров прочтет лекцию об Украине в нестабильном мире
23:04, 31 августа 2011Общество
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Завтра, в Киевском университете
1 сентября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ проведет открытую лекцию для студентов Киевского национального университета им. Т.Шевченко.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.
Тема лекции: «Место и перспективы Украины в нестабильном и изменчивом мире».
Начало – в 09.00. Место проведения: г. Киев, ул. Владимирская, 60.
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