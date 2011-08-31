Милиционер накричал на консьержку Тягнибока
22:24, 31 августа 2011Общество
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"Пани отказалась что-либо подписывать"
Лидера ВО "Свобода" Олега ТЯГНИБОКА вызывают на допрос.
Об этом политик сообщил на своей странице в соцсети Facebook.
"Вчера говорил с пани, которая работает вахтером в нашем доме. Рассказала, что приходил милиционер, хотел передать повестку на мое имя", - пишет он.
По словам О.ТЯГНИБОКА, милиционер очень кричал и сердился, "когда пани отказалась брать повестку и что-либо подписывать".
"Сидор КИЗИН как адвокат перезвонил следователю. Будем реагировать", - добавил политик.
Ранее на допросы после акций в День Независимости были вызваны 18 депутатов Верховной Рады, а также активисты ВО "Свобода".
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