Милиционер накричал на консьержку Тягнибока

Лидера ВО "Свобода" Олега ТЯГНИБОКА вызывают на допрос.

Об этом политик сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

"Вчера говорил с пани, которая работает вахтером в нашем доме. Рассказала, что приходил милиционер, хотел передать повестку на мое имя", - пишет он.

По словам О.ТЯГНИБОКА, милиционер очень кричал и сердился, "когда пани отказалась брать повестку и что-либо подписывать".

"Сидор КИЗИН как адвокат перезвонил следователю. Будем реагировать", - добавил политик.

Ранее на допросы после акций в День Независимости были вызваны 18 депутатов Верховной Рады, а также активисты ВО "Свобода".