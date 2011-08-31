2 сентября в Киеве состоится Форум деловых людей Украины

В пятницу, 2 сентября, в 12.00 в столичной гостинице «Киев» начнет работу «Форум деловых людей Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталии КОРОЛЕВСКОЙ.

Тема форума - «20 лет украинскому бизнесу: прошлое, настоящее, будущее».

Форум организован Комитетом Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства. Соорганизаторы форума: Европейская бизнес ассоциация, Украинский кредитно-банковский союз, Программа содействия парламенту, Ассоциация частных работодателей.

Докладчики:

Н.КОРОЛЕВСКАЯ – председатель парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства;

Владислав КАСЬКИВ – председатель Государственного агентства по инвестициям и управлению Национальными проектами;

Мартин РАЙЗЕР – директор Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове;

Александр КАРДАКОВ – председатель наблюдательного совета компании «Октава капитал»;

Владимир ЛАВРЕНЧУК – председатель правления «Райффайзен Банк Аваль»;

Дмитрий ШИМКИВ – генеральный директор «Майкрософт Украина»;

Евгений ЛЕНГ – генеральный директор «Укрзернопром Агро».

Аккредитация на форум проводится по телефону: (067)-760-98-73.

Перед открытием Форума в 11.30 состоится брифинг Наталии КОРОЛЕВСКОЙ.