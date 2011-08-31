Коктейлями Молотова забросали дома донецких олигархов

В Донецкой области милиция разыскивает неизвестных, пытавшихся ночью поджечь административное здание огнеупорного комбината и три жилых дома в городе Часов Яр.

Как сказал корреспонденту УНИАН руководитель Отдела по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области Игорь ДЕМИН, в ночь на 23 августа, в период с 00.00 до 1.30 в городе Часов Яр неизвестные «пытались совершить поджог административного здания огнеупорного комбината и трех жилых частных домов».

И.ДЕМИН отметил, что злоумышленники использовали бутылки с неизвестной смесью. В результате произошедшего никто не пострадал, имуществу также не было нанесено серьезного ущерба.

«Как такового серьезного ущерба не было причинено, кроме того, что у одного частного строения, куда была брошена бутылка со смесью, только слегка оплавилось пластиковое окно, хотя и не было возгорания», - сказал И.ДЕМИН и добавил, что в данном случае «нельзя говорить, что были совершены какие-то массовые поджоги, нет, есть только факт попытки поджога».

Он сообщил, что первой была попытка поджечь административное здание завода, но «сторож услышал звуки разбившейся бутылки, вышел и увидел, что произошло. Он же вызвал милицию».

По словам И.ДЕМИНА, происшествие расследуется, местная милиция усилена специалистами областного управления. «Все нацелены на установление и задержание этих лиц, которые участвовали в данных противоправных действиях в городе Часов Яр», - сказал он.

И.ДЕМИН не стал конкретизировать, кто владельцы трех частных домов, которые подверглись нападению. «Сведения по владельцам мы не даем, но скажем, все их знают», - сказал И.ДЕМИН.

По неофициальной информации сайта «Остров», поджогу подвергались особняки и офисы, имеющие отношение к представителям местной власти. Так, по словам источника издания, неизвестные пытались сжечь дома бывшего мэра города Владимира ГИРЧАКА, генерального директора Часовярского огнеупорного комбината Константина ТРЕТЬЯКОВА, владельца городской дискотеки «Шарк» Александра СОРОКИНА и генерального директора ООО «Часовоярский ремонтный завод» (производство микроавтобусов на базе российских «ГАЗелей») Алексея ПЛОСУХИНА.