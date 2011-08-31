В Киеве эвакуируют людей с радиорынка
12:50, 31 августа 2011Общество
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Поступило сообщение о заминировании
В Киеве неизвестный мужчина проинформировал, что на радиорынке «Караваевы дачи» в трех местах заложены взрывные устройства.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД в Киеве, информация об этом поступила в милицию от анонима в 11.30.
В настоящее время на месте работают взрывотехнические и следственно-оперативные группы.
Проводится эвакуация людей с рынка, а также устанавливается личность, позвонившего по телефону.
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