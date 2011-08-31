В Киеве эвакуируют людей с радиорынка

В Киеве неизвестный мужчина проинформировал, что на радиорынке «Караваевы дачи» в трех местах заложены взрывные устройства.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД в Киеве, информация об этом поступила в милицию от анонима в 11.30.

В настоящее время на месте работают взрывотехнические и следственно-оперативные группы.

Проводится эвакуация людей с рынка, а также устанавливается личность, позвонившего по телефону.