Эвакуированные из Ливии украинцы прибыли в Киев

В Киев прибыли эвакуированные из Ливии шестеро граждан Украины.

Об этом идет речь в переданном УНИАН сообщении руководителя пресс-службы Министерства иностранных дел Александра ДИКУСАРОВА.

В частности, отметил А.ДИКУСАРОВ, 30 августа при содействии Посольства Украины в Итальянской Республике и Почетного консульства Украины на Мальте все шестеро граждан Украины, которые были эвакуированы 29 августа из Ливии на Мальту судном „MV Triva 1”, прибыли в аэропорт „Борисполь”.

Как сообщал УНИАН, 23 августа в МИД заявляли, что прилагают усилия для эвакуации 13 украинских граждан из Ливии в связи с обострением ситуации в этой стране.

«Есть 13 граждан, которые подтвердили свою готовность покинуть Триполи», - сказал директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН.

Он напомнил, что МИД Украины неоднократно призывал украинских граждан покинуть Ливию. «Мы, безусловно, будем делать все, чтобы все, кто там сейчас остался, могли выехать из страны, но отношение наших граждан к вопросам безопасности просто удивляет», - сказал он.