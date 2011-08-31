АМК предлагает приравнять ОСМД к населению

Для решения проблемных вопросов объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) Антимонопольный комитет Украины предлагает разработать законопроект «О внесении изменений в закон «Об объединении совладельцев многоквартирных домов».

Об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя АМК Рафаэль КУЗЬМИН.

В частности, документом предлагается приравнять ОСМД к населению при потреблении жилищно-коммунальных услуг.

Как пояснили в АМК, ОСМД сейчас является юридическим лицом, поэтому тепло- и энергоснабжающие предприятия воспринимают их как субъекты хозяйствования, и тарифы на тепло для объединений в несколько раз выше, чем для населения.

Также законопроектом предлагается запретить создание ОСМД компаниями-застройщиками и связанными с ними лицами, предусмотреть бесплатное вступление в ОСМД, ограничить установления членских взносов членами объединения, предусмотреть предельный срок договора об управлении жилым комплексом, не допускать установления штрафных санкций за досрочный разрыв договора об управлении жилым комплексом по требованию ОСМД.

Р.КУЗЬМИН также предложил внести изменения или разработать и утвердить новые нормативно-правовые акты, которые бы определяли форму обращения, полный перечень документов, необходимых для передачи многоквартирного дома и прилегающего к домовой территории с балансодержателя и баланс ОСМД, конкретные сроки рассмотрения такого обращения, в том числе предусмотреть механизм молчаливого согласия, и ответственность за нарушение сроков рассмотрения обращения.

Также АМК предлагает усовершенствовать нормативно-правовую базу относительно определения исполнителей жилищно-коммунальных услуг.

Среди наиболее характерных проблем, с которыми сталкиваются ОСМД, Р.КУЗЬМИН назвал затягивание передачи органами местного самоуправления жилого фонда ОСМД, создание компаниями-застройщиками и несколькими владельцами квартир ОСМД и передача им функций по обслуживанию домов управляющей компании, связанной с застройщиком (что приводит к росту в разы тарифов на ЖКУ), увеличение стоимости услуги в результате навязывания для ОСМД исполнителями, определенными местными органами власти.

АМК провел около 3 тыс. проверок в деятельности ОСМД, в результате которых начато около 260 дел по нарушению конкуренционного законодательства и предоставлено 230 обязательных к рассмотрению рекомендаций.