Киевсовет дал Одесской юридической академии 5 гектаров

Киевсовет предоставил Национальному университету «Одесская юридическая академия» в постоянное пользование земельный участок площадью 5,7 га на Харьковском шоссе, 210, для строительства, реконструкции с последующим обслуживанием зданий и сооружений академии.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 63 депутата Киевсовета.

Этим решением депутаты внесли изменения в Программу развития зеленой зоны Киева и концепции формирования зеленых насаждений, исключив из перечня озелененных территорий общего пользования земельный участок площадью 0,27 га с бульвара на Харьковском шоссе.

Согласно документу решения, на сегодня земельный участок застроен.

Установлено в соответствии с Налоговым кодексом, что размер земельного налога составит 437 тыс. грн.

Как известно, президентом этой академии является народный депутат Сергей КИВАЛОВ.