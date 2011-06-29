Эксперт: от назначения нового директора МВФ Украина ничего не проиграет

Назначение министра экономики и финансов Франции Кристин ЛАГАРД новым директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) не повлияет на сроки получения Украиной очередного транша кредита.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал экономист Международного центра перспективных исследований Александр ЖЕЛУДЬ.

Он отметил, что решение относительно предоставления или не предоставления финансовых ресурсов той или иной стране принимается директором-распорядителем МВФ не единолично, а общим голосованием, и, соответственно, сам глава Фонда не может оказывать значительное влияние на такого рода решения.

Кроме того, шансы страны на получение финансирования со стороны МВФ во многом зависят от отчета, подготовленного по итогам пребывания в такой стране миссии Фонда.

«Решение относительно продолжения финансирования во многом зависят от тех выводов, которые сделает миссия МВФ. Позитивный отчет увеличивает шансы страны на получение ресурсов», - отметил А.ЖЕЛУДЬ.

Как сообщал УНИАН, 55-летняя К.ЛАГАРД, которая до недавнего времени возглавляла Министерство экономики и финансов Франции, избрана новым директором - распорядителем Международного валютного фонда.