Таможенники перехватили в "зеленом коридоре" украшения и монеты

Харьковские таможенники задержали гражданина Украины, который пытался незаконно вывезти в Россию старинные украшения и монеты на сумму 130 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской областной таможни, контрабанду через международный пункт пропуска на государственной границе перевозил 62-летний гражданин, избравший для перемещения упрощенный порядок прохождения таможенного контроля по «зеленому коридору», но не задекларировал свой багаж.

При осмотре автомобиля пенсионера таможенники и пограничники обнаружили в его барсетке украшения и монеты с признаками древности, а также разноцветные драгоценные камни (в целом 58 наименований) общей стоимостью 130 тыс. грн.

По этому факту был составлен протокол о нарушении таможенных правил.