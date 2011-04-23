В Запорожской области КПУ установила памятник Ленину

В Запорожской области вчера в день 141-й годовщины со дня рождения Ленина за средства местной организации КПУ открыли новый памятник «вождю мирового пролетариата».

Как передает корреспондент УНИАН, памятник Ленину установили в с. Новослободка Запорожского района.

«Решение об установке памятника Ленину приняла сельская громада», - сказал секретарь Запорожского обкома Коммунистической партии Украины Алексей БАБУРИН.

Пришедшие на митинг жители села Новослободка также сообщили, что решение об установке нового памятника принималось на сессии, но отметили, что средства на создание и установку памятника ни жители села, ни сельсовет не выделял: все было сделано за средства КПУ.

В какую сумму обошлось появление скульптуры местным коммунистам, представители Запорожского обкома КПУ не сообщают.

Предположения о том, появление памятника Ленину может вызвать последствия аналогичные тем, которые повлекла установка памятника И.Сталину, также официально запорожскими коммунистами не комментируются.

Как сообщал УНИАН, весной 2010 г. по инициативе Запорожского обкома КПУ в Запорожье был установлен памятник Сталину, которому сначала отпилили голову, а затем - в новогоднюю ночь - памятник был взорван. В совершении первого преступления обвиняются члены ВО «Тризуб». Виновные во взрыве памятника Сталину пока не установлены.