Украина купила в Сингапуре буровую платформу для черноморского шельфа

Украина приобрела в Сингапуре современную буровую платформу, которую намерена поставить на крупнейшем месторождений нефти на шельфе Черного моря, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко в эфире телеканала "Интер".

"Мы купили сегодня самую современную буровую платформу в Сингапуре, я имею в виду "Нафтогаз Украины", и осенью мы ее поставим на Черное море на Субботинское месторождение", - сказал министр.

Он выразил уверенность в том, что поставленная президентом страны задача за пять лет максимально отойти от импорта энергоносителей будет выполнена в срок. Подробностей и условий покупки Бойко не сообщил.

Бойко также сообщил, что Украина провела успешные переговоры с американскими компаниями, которые будут заниматься реанимацией украинских месторождений газа на западе страны. Кроме того, компания из Европы будет реанимировать газовые месторождения Украины на востоке.

Все эти планы намечены для сокращения энергетической зависимости Украины, замечает РИА "Новости". На сегодняшний день собственная добыча газа в Украине составляет порядка 20 миллиардов кубометров, еще 35-40 миллиардов кубометров в год она покупает у России.