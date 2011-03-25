Подозреваемого в убийстве киевского судьи Зубкова «подставили»?

Правозащитник-журналист Владимир ШИРОЧЕНКО считает, что подозреваемого в убийстве судьи Шевченковского районного суда Киева Сергея Зубкова «подставили».

Об этом В.ШИРОЧЕНКО заявил в комментарии корреспонденту УНИАН.

Он выразил уверенность, что задержанный по делу об убийстве С.Зубкова, о котором вчера заявил министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЕВ, – это Дмитрий ПАВЛИЧЕНКО.

Ранее Д.ПАВЛИЧЕНКО дважды проводил пресс-конференции в УНИАН, на которых обращался к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой вмешаться в ситуацию с «незаконным разрушением квартиры его семьи и конфискацией имущества» из-за решения, вынесенного судьей Шевченковского райсуда С.Зубковым.

Правозащитник-журналист В.ШИРОЧЕНКО, который также принимал участие в данном конфликте на стороне Д.ПАВЛИЧЕНКО, сообщил, что встречался с ним во вторник, 22 марта. «Он был взволнован. Я посоветовал ему не отключать телефон, чтобы избежать возможного силового задержания, потому что по Зубкову будут допрошены все, кто был причастен к его делам», - отметил правозащитник.

При этом В.ШИРОЧЕНКО считает, что Д.ПАВЛИЧЕНКО не мог убить судью.

«Его отца вчера допрашивали в УБОПе киевском, а также его жену вместе с шестилетним ребенком… Я считаю, что он, если не подставлен, то попал под горячую руку. Ведь он официально выступал против Зубкова. И нормальный человек, с нормальным психическим здоровьем, просто не может совершить такое преступление. Это понятно абсолютно – он на виду будет», - заявил В.ШИРОЧЕНКО.

По его мнению, «вероятнее всего, у Зубкова были какие-то серьезные проблемы, и кто-то под ПАВЛИЧЕНКО, который выступал открыто, под него «подыграл».

«А то, что сказали, что якобы найдены патроны, то понятно, как это делается…», - отметил правозащитник.

Как сообщал УНИАН, судья Шевченковского районного суда С.Зубков был убит в подъезде своего дома по ул. Голосеевской в Киеве вечером 21 марта. На его теле были обнаружены огнестрельные ранения и три ножевых ранения.

24 марта министр внутренних дел А.МОГИЛЕВ заявил о задержании человека, подозреваемого в убийстве С.Зубкова.

«Задержан человек, который обоснованно подозревается в совершении данного преступления. Он имел отношение к деятельности данного судьи, потому что судья принимал решения гражданско-судебные. В частности, об отторжении у него имущества», - сказал министр.

А.МОГИЛЕВ также отметил, что задержанный подозреваемый в убийстве является жителем Киева, а отчужденное по решению судьи С.Зубкова имущество было жильем.

Кроме того, он отметил, что правоохранительные органы разыскивают еще двоих подозреваемых в убийстве.

«И сейчас говорить о том, кто исполнитель, кто заказчик – довольно рано. Потому что проводятся следственные действия, допросы… Поэтому говорить о полной картине, реальной, того, что было, пока еще рано», - сказал А.МОГИЛЕВ.

Газета «Сегодня» со ссылкой на источники, близкие к следствию, написала, что в деле об убийстве судьи С.Зубкова милиция задержала 48-летнего Д.ПАВЛИЧЕНКО.