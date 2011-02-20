В Кременчуге похоронили Епископа Тихона

В воскресенье в Кременчуге на территории Кафедрального Успенского собора похоронен Епископ Тихон.

Как передает корреспондент УНИАН, перед погребением в церкви прошел обряд отпевания. Его провели архиепископ Криворожский и Никопольский ЕФРЕМ, епископ Сумской и Охтырский ЕВЛОГИЙ, епископ Новомосковский, викарий Днепропетровской епархии ЕВЛОГИЙ.

Попрощаться с епископом пришло руководство города, предприятий, милиции, работники СБУ, депутаты.

«Это был замечательный человек. Он особое внимание уделял вопросам организации работы с детьми. Он этому посвятил очень много своего времени. Он занимался этим еще не будучи епископом. Он разработал и внедрил организацию детей инвалидов на дому», - отмечали в своих выступлениях присутствующие на погребении.

После отпевания, гроб с телом епископа вынесли на улицу, где состоялось крестное шествие. После него епископ был похоронен у стен кафедрального собора.

Во время похорон также было сказано, что по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины ВЛАДИМИРА Высокопреосвященнейший архиепископ Полтавский и Миргородский ФИЛИПП назначен временно управляющим Кременчугской епархией. Сам архиепископ сейчас находится заграницей. 19 февраля ему была послана соответствующая телеграмма.

Епископ Кременчугский и Лубненский Тихон умер 18 февраля в возрасте 42 лет во время пребывания в Киеве. Причиной смерти владыки стал сердечный приступ.