Кернес: немецкий дух в Харькове всегда был сильным

Германия заинтересована в открытии почетного консульства в Харькове.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, о совместной работе в этом направлении договорились Харьковский городской председатель Геннадий КЕРНЕС и Генеральный консул ФРГ в Донецке Клаус ЦИЛЛИККЕНС.

«Мы крайне заинтересованы в назначении почетных консулов Германии в таких ключевых регионах Украины как Крым и Харьков. И инициировали этот процесс в работе с украинским Министерством иностранных дел», - сказал во время встречи с мэром Харькова К.ЦИЛЛИККЕНС.

Г.КЕРНЕС, со своей стороны, заявил, что власти города и области готовы активно отстаивать создание представительства Германии. «Немецкий дух в Харькове всегда был сильным. Наши экономические связи, побратимские отношения сегодня на подъеме, а открытие почетного консульства не только может стимулировать инвестиционный процесс, но и создаст новые возможности для евроинтеграции всей страны», - сказал он.