В центре Киева ликвидирован прорыв трубы отопления на ул. Ивана Франко, 42. Все дома и административные учреждения обеспечены теплом и горячей водой.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве.

Авария произошла ночью 19 февраля. Труба обеспечивает бесперебойное снабжение горячей водой и отоплением 486 объектов района, из них 220 - жилые дома, 250 – административные объекты и ведомственные учреждения, 10 - лечебные учреждения, из них 5 со стационарными отделениями, 3 - детсада, 3 – общеобразовательные школы.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в городе Киеве во главе с первым заместителем начальника управления Андреем КУЦЕНКО.