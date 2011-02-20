ЕС вернулся к Брюссельской декларации 2009 г.

Начал работу проект технической помощи "Подготовительные исследования модернизации украинской газотранспортной системы и хранилищ" в рамках выполнения Брюссельской декларации 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в представительстве ЕС в Украине.

Этот проект был начат 18 февраля 2011 года в контексте общей Европейский Союз-Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития инициативы по модернизации ГТС Украины (от марта 2009 года).

Проект финансируется Евросоюзом в рамках Инвестиционного инструмента программы соседства. В частности финансируются исследования экологического и социального влияния модернизации украинской ГТС и подземных хранилищ газа, на общую сумму до 2 млн. 650 тыс. евро.

Цель проекта - предоставление помощи трем международным финансовым организациям в проведении экспертной оценки, обеспечивая таким способом подготовку принципов для будущих инвестиций в украинскую газотранспортную систему.

Руководство проектом от трех МФО и ЕС будет осуществлять ЕБРР.

Как отмечено во время общей ЕС-Украина международной инвестиционной конференции по модернизации газотранспортной системы Украины, состоявшейся в марте 2009 года, модернизация украинской ГТС остается основным приоритетом для правительства Украины и ЕС.

В общем заявлении, которое было подписано ЕС, международными финансовыми учреждениями (Всемирным банком, Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития) отмечено, что эти учреждения готовы оказывать поддержку реформированию, реструктуризации и модернизации газового сектора Украины.

Как сообщал УНИАН, украинское правительство, Еврокомиссия, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Всемирный банк (ВБ) 23 марта 2009 года в Брюсселе подписали Общую декларацию по модернизации газотранспортной системы Украины (ГТС).

В декларации, в частности, отмечается, что Европейская комиссия, правительство Украины и кредиторы будут сотрудничать в поиске возможности создания технической координационной группы в составе «Нафтогаза Украины», которая бы отвечала за создание полного бизнес-плана модернизации газотранспортной системы, последующие технические предложения Украины относительно расписания и результатов работы по усилению надежности и эффективности газотранспортной системы, наблюдала за работами по модернизации, способствовала подписанию соглашений на финансирование планов по модернизации с международными и украинскими кредиторами и возможными донорами.

При этом Еврокомиссия и международные финансовые институты заявили о готовности оказать техническую помощь для создания такого подразделения в составе «Нафтогаза Украины».

Кроме того, Еврокомиссия рассмотрит возможность предоставления помощи правительству Украины в практической реализации реформ газового рынка.

До сих пор эта декларация не выполнялась.