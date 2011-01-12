В Луганске милиционер организовал три подпольных игорных заведения

В Луганске работники СБУ совместно с МВД разоблачили сотрудника милиции, который наладил работу трех подпольных игорных заведений.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ.

Установлено, что для непосредственного осуществления запрещенной в Украине деятельности он нанял несколько работников, которые занимались техническим обслуживанием игровых автоматов, вели финансовую отчетность, собирали средства с посетителей, выполняли функции операторов и т. п.

Всего правонарушители имели в своем распоряжении свыше 60 игровых аппаратов.

Для силового решения конфликтных ситуаций, которые периодически возникали в процессе азартных игр, «руководитель проекта» привлекал как «охранников с широкими полномочиями» представителей местного криминалитета.

Пользуясь своей служебной деятельностью, организатор подпольного бизнеса заблаговременно получал информацию о рейдах и других мероприятиях, которые проводились органами внутренних дел, и избегал проверок своих игорных заведений.

Совместно с оперативниками внутренней безопасности МВД Украины сотрудники СБУ задержали работника милиции во время получения им от одного из сообщников средств, полученных от нелегального бизнеса. У него изъято свыше 30 тыс. грн., игровые автоматы, а также документальная отчетность о поступлении средств от запрещенной деятельности.

Согласно бухгалтерским документам, прибыль «фирмы» только за ноябрь 2010 года составила свыше 200 тыс. грн.

Сотрудник милиции из органов внутренних дел уволен.

По материалам Службы безопасности Украины органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту организации и проведении игорного бизнеса согласно ст. 203 (занятие запрещенными видами хозяйственной деятельности) Уголовного кодекса Украины.