Заседание по делу относительно присвоения Шухевичу Героя перенесли

Высший административный суд Украины перенес заседание по делу по иску к Президенту Украины о признании незаконным и отмене указа о присвоении Главнокомандующему Украинской повстанческой армии Роману Шухевичу звания «Герой Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в суде журналистам сообщили, что это дело должна была рассматривать коллегия судей в составе пяти человек. Однако сегодня на заседание явились лишь 4 судей, а один заболел.

В связи с тем, что коллегия судей не смогла быть сегодня в полном составе, заседание перенесли на 16 февраля.

Как сообщал УНИАН, иск к Президенту об отмене указа о присвоении Р.Шухевичу звания «Герой Украины» подал донецкий адвокат Владимир ОЛЕНЦЕВИЧ.

Он напомнил, что подал свой иск в Донецкий окружной административный суд еще в сентябре 2008 года. 11 февраля 2009 года иск был отклонен, на что В.ОЛЕНЦЕВИЧ подал жалобу в Донецкий апелляционный административный суд. Однако и этот суд решением от 12 мая 2009 года оставил действующим постановление суда первой инстанции.

"Тогда я подал кассационную жалобу в Высший административный суд Украины, который в сентябре 2009 года открыл производство по моему иску", - сказал В.ОЛЕНЦЕВИЧ.

По его словам, лишь 3 ноября 2010 года Высший админсуд принял решение отменить постановление Донецкого окружного админсуда от 11 февраля 2009 года и решение Донецкого апелляционного админсуда от 12 мая 2009 года, и направил дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение.

При этом В.ОЛЕНЦЕВИЧ обратил внимание, что теперь судом первой инстанции по его делу выступает не Донецкий окружной административный суд, а Высший административный суд, поскольку, согласно новому законодательству, с 13 мая 2010 года все иски относительно указов Президента рассматривает только Высший админсуд.

Он также сообщил, что к рассмотрению иска как третье лицо, которое не заявляет самостоятельных требований на предмет спора, суд привлек сына Р.Шухевича – Юрия-Богдана ШУХЕВИЧА.

Справка УНИАН. Звание Героя Украины главнокомандующему УПА Р.Шухевичу было присвоено указом бывшего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО от 12 октября 2007 года.