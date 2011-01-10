Американские кинокритики назвали лучший фильм 2010 года
Social Netwok rules!
Национальное общество кинокритиков США (National Society of Film Critics) признало лучшим фильмом 2010 года картину Дэвида Финчера «Социальная сеть» (Social Network).
Свои голоса за ленту о создании сайта Facebook отдали 46 из 61 участника Национального общество кинокритиков. Лучшим актером года был признан Джесси Айзенберг, сыгравший в «Соцсети» Марка Цукерберга. Кроме того, награду за лучшую режиссуру получил Дэвид Финчер, лучшим киносценарием критики сочли работу Аарона Соркина; оба они работали над «Социальной сетью».
Лучшей актрисой года была названа Джованна Меццоджиорно (Giovanna Mezzogiorno) за роль любовницы итальянского диктатора Бенито Муссолини в фильме «Побеждать» (Vincere). Награды за роли второго плана получили у мужчин Джеффри Раш (Geoffrey Rush) за историческую драму «Король говорит!» (The King`s Speech), а у женщин - Оливия Уилльямс (Olivia Williams), сыгравшая в фильме Романа Поланского «Писатель-призрак» (The Ghost Writer).