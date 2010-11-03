В Харьковской области возбуждено уголовное дело о фальсификации

В Харьковской области возбуждено уголовное дело по ст. 158 Уголовного кодекса (фальсификация избирательных документов или итогов голосования).

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью ГУМВД Украины в Харьковской области, в целом в ходе проведения избирательной кампании и местных выборов по состоянию на 3 ноября на территории области зарегистрировано 123 информации, связанные с избирательной кампанией.

По 64 из них приняты решения. Отказано в возбуждении уголовного дела по 35 информациях, передано по принадлежности – 35, из них в прокуратуру – 10, в избирательную комиссию – 15.