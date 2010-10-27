Задержан обстрелявший офис Партии регионов

В Одессе сотрудники милиции задержали подозреваемого в обстреле офиса областной организации Партии регионов, который был совершен в ночь на 20 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании руководства силовых структур области сообщил начальник облуправления милиции Михаил ЯЦКОВ.

«По факту обстрела офиса Партии регионов на улице Канатной, дом №1 задержан гражданин. Возбуждено уголовное дело по признакам ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Сейчас подозреваемый дает признательные показания. Однако подробности пока раскрыть не могу - идет следствие», – сказал М.ЯЦКОВ.

Он добавил, что «на днях» милиция передаст дело в суд.

Напомним, офис Партии регионов был обстрелян в ночь на 20 сентября. Утром сторож здания обнаружил следы выстрелов по окнам второго этажа. Гильз на месте происшествия не было обнаружено, были изъяты фрагменты пуль и осколки разбитого стекла.

«Специалисты считают, что стреляли ночью по зданию из мелкокалиберного револьвера с барабаном или винтовки типа ТОС-17, поскольку гильзы на месте происшествия обнаружены не были. Экспертиза смогла установить только калибр оружия - 5,6 мм», – сообщил руководитель ЦОС облУВД Виктор МИРОШНИЧЕНКО.