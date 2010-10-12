Азаров: мы готовы к любой зиме

Украина полностью готова к началу отопительного сезона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на брифинге журналистам.

«Что касается готовности страны к отопительному сезону, то она готова», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что запасы топлива для обеспечения отопления превышают нормативные показатели.

«Никаких проблем с точки зрения запасов (топлива – УНИАН) у нас нет. Мы готовы к любой зиме – и сверхсуровой и сверхмягкой. В этом плане у нас нет проблем», - сказал премьер.

При этом он отметил, что существуют некоторые проблемы с техническим состоянием отопительного хозяйства.

«Все, что могли до зимы, мы сделали, однако это не снимает остроты проблемы, касающейся крайней изношенности сетей, крайней изношенности жилищно-коммунального хозяйства», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что со следующего года на развитие и реформирование жилищно-коммунального хозяйства будет выделяться значительно больше средств, чем в текущем году.