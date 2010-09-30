«Похищенный» сегодня чиновник нашелся сам: он просто взял больничный

Работник органов юстиции Донецкой области, о похищении которого сегодня сообщили в ГУ МВД Украины в Донецкой области, согласно проверяемой милицией информации, вышел на связь и сообщил, что похищения не было. Об этом "ОстроВ" рассказал начальник Киевского РОДВ Донецка Сергей Келлер.

"Он (сотрудник органов юстиции – "ОстроВ") позвонил своему непосредственному начальнику и сказал, что его никто не похищал, что это родители просто переволновались, передали ложную информацию. Сам он якобы на больничном и на работу ходить пока не будет", - сообщил начальник райотдела.

Как сообщал УНИАН, сегодня отдел по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области распространил информацию о похищении неизвестными работника органов юстиции Донецкой области.

В сообщении отмечается, что в 8.40 в Киевский райотдел милиции Донецка поступило сообщение о том, что неизвестные лица в одном из подземных паркингов насильно усадили в автомобиль мужчину и увезли в неизвестном направлении.

В сообщении отмечалось, что милицией незамедлительно был введен план «Перехват», предприняты все необходимые меры по установлению местонахождения похищенного лица и задержанию злоумышленников