Экспертный совет займется равными правами мужчин и женщин

В Украине создан Экспертный совет по вопросам рассмотрения обращений по фактам дискриминации по признаку пола.

Этот консультативно-совещательный орган создан при Министерстве по делам семьи, молодежи и спорта согласно статье 6 Закона "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин" с целью своевременного и эффективного реагирования на жалобы и обращения граждан по фактам дискриминации по признаку пола, сообщили УНИАН в пресс-службе Минсемьи.

В этот Экспертный совет, который будет действовать на общественных началах, сможет обратиться каждый гражданин со своей личной проблемой для защиты от проявлений дискриминации или возобновления нарушенных прав.

Кроме того, как отмечалось сегодня в ходе учредительного заседания Экспертного совета, это первый предупредительный сигнал для непрофессиональных руководителей, который положит конец проявлениям дискриминации в профессионально-трудовой деятельности относительно их подчиненных.

По словам министра по делам семьи, молодежи и спорта Равиля САФИУЛЛИНА, создание Экспертного совета - это очередной шаг для усиления национального механизма обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин.

Возглавила Экспертный совет заместитель министра по делам семьи, молодежи и спорта Светлана ТОЛСТОУХОВА. В его состав вошли лучшие практики и эксперты государственных, общественных, в том числе международных, организаций по вопросам недопущения дискриминации по признаку пола, обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, предотвращения гендерного насилия, противодействия торговле людьми, отметили в Минсемьи.