Главный врач требовал 300 долларов за назначение медсестры
00:54, 23 августа 2010Общество
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Возбуждено уголовное дело
300 долларов требовал главный врач одной из больниц Черкасской области от женщины, которая хотела устроиться на должность медсестры.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Черкасской области, врач задержан сотрудниками Государственной службы борьбы с экономической преступностью при получении взятки.
Возбуждено уголовное дело, продолжается следствие.
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