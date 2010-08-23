Главный врач требовал 300 долларов за назначение медсестры

00:54, 23 августа 2010
Общество
1370 0

Возбуждено уголовное дело

300 долларов требовал главный врач одной из больниц Черкасской области от женщины, которая хотела устроиться на должность медсестры.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Черкасской области, врач задержан сотрудниками Государственной службы борьбы с экономической преступностью при получении взятки.

Возбуждено уголовное дело, продолжается следствие.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter