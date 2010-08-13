Янукович и глава ГНАУ говорили о бюджете, НДС и новых теневых схемах

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Государственной налоговой администрации в сжатые сроки выйти на стопроцентное возмещение НДС предприятиям.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом шла речь во время встречи Президента Украины с председателем Государственной налоговой администрации Александром ПАПАИКОЙ.

Главные темы встречи – выполнение Государственного бюджета-2010; ситуация с возмещением НДС; ход общественного обсуждения проекта Налогового кодекса, который осенью должен быть внесен на рассмотрение парламента.

Президент сразу подчеркнул, что хочет услышать аргументированные предложения относительно эффективного решения проблемы с администрированием НДС.

В своем докладе А.ПАПАИКА сообщил, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию в государстве, фиксируется прирост поступлений в бюджет. «Это чувствуется. С начала года по отдельным налогам до 46% идет прирост по сравнению с прошлым годом», – сказал он.

Руководитель ГНА сообщил, что в августе ожидается рост поступлений почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. По его словам, работа по наполнению бюджета ведется не за счет увеличения налогового давления, а через анализ финансового состояния плательщиков, активное сотрудничество с промышленно-финансовыми группами.

Глава государства поручил активизировать борьбу с незаконным возмещением НДС и особенно – с новыми теневыми схемами, которые появляются на рынке. «Нужно, чтобы государственные средства использовались по назначению, и ни копейки не шло на обогащение дельцов. Нужно наводить порядок», – подчеркнул Президент.

Отвечая на вопрос В.ЯНУКОВИЧА по поводу мер налоговиков по противодействию незаконным сделкам зернотрейдеров, А.ПАПАИКА сообщил, что ГНА совместно с Гостаможслужбой ведет борьбу с так называемым псевдоэкспортом, когда товар пытаются вывезти из страны по завышенным ценам, то есть таким образом стремятся незаконно заработать на возмещении НДС. «Думаю, что принимаемые нами меры, позволят нам навести в этом порядок», – подчеркнул он.