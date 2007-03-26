Янукович поручил Минфину срочно изменить закон о госзакупках

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Министерству экономики срочно подготовить проект изменений к закону "О закупках товаров, работ и услуг за государственные средства" таким образом, чтобы он создавал прозрачный и эффективный механизм госзакупок и действенный контроль над использованием бюджетных средств.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета Министров.

В.ЯНУКОВИЧ настаивает, чтобы законопроект об изменениях в закон о закупках товаров был внесен на рассмотрение Верховной Рады уже на ближайшей пленарной неделе (с 3 про 6 апреля - УНИАН).

"Редакция действующего закона Украины, к сожалению, не является совершенной, даже после многих изменений, инициированных представителями правительства", - считает В.ЯНУКОВИЧ. Премьер подчеркнул, что действующие нормы закона чрезмерно усложняют работу органов исполнительной власти и местного самоуправления, государственных учреждений, предприятий, культурных учреждений.

В.ЯНУКОВИЧ также поручил правоохранительным и контрольно-ревизионным органам тщательно проанализировать состояние борьбы с коррупцией при осуществлении госзакупок и внести предложения по усовершенствованию механизмов контроля за использованием бюджетных средств.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря 2006 г. Верховная Рада Украины приняла Закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам закупки товаров, работ и услуг за государственные средства”. 5 января 2007 г. Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал указанный закон с замечаниями. В частности, глава государства отмечал, что отдельные положения данного закона вызывают определенные замечания из-за несовершенства механизма осуществления закупок товаров, работ и услуг за государственные средства.