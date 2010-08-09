В Кременчуге из детской колонии сбежало трое заключенных
Один осужден за убийство
Сегодня, около трех часов ночи, из кременчугской детской колонии сбежало трое заключенных.
Как сообщил журналистам начальник детской колонии Леонид БОНДАРЕНКО, один из сбежавших был осужден за убийство, а двое других – за кражи и грабежи.
Л.БОНДАРЕНКО рассказал, что заключенные ночью взломали замок на двери пожарного хода, отогнули решетку и проникли по пожарной лестнице с первого на третий этаж.
Там они вынули стекло из окна и по простыням спустились на землю в предзонник.
«Там их увидел охранник-контролер. Он пытался остановить заключенных, однако у него это не вышло. Он был один, а их трое. Почему охранник действовал так, а не по-иному, сейчас разбираемся. Заключенные преодолели стену между колонией и улицей со стороны гормолокозавода», - рассказал Л.БОНДАРЕНКО.
Сейчас в регионе введен план «Перехват». Продолжаются поиски сбежавших.