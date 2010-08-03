Колесников уже "примеряет" зимнюю Олимпиаду-2022 на Львовщину

Львовская область имеет больше всего шансов стать основным местом проведения зимних Олимпийских Игр 2022 года.

Об этом заявил во время рабочей поездки во Львовскую область вице-премьер-министр Борис КОЛЕСНИКОВ, сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, 2 августа председатель Львовской ОГА Василий ГОРБАЛЬ вместе с Б.КОЛЕСНИКОВЫМ и президентом Национального олимпийского комитета Сергеем БУБКОЙ посетили горнолыжные спортивные базы во львовских Карпатах.

Они осмотрели ряд объектов, в частности «Тисовець», «Плай», «Динамо».

В ходе осмотра горнолыжной базы по подготовке олимпийских спортсменов «Тисовець» ее директор Владимир МЕЛЬНИКОВ отметил, что база полностью подходит для соревнований на высоком уровне, в том числе для зимней Олимпиады.

Он также сказал, что в планах – создание так называемой «искусственной высоты» для тренировок украинских спортсменов. «Мы можем высоту добавить под 3000 метров. Мы искусственно создаем высоту, которая необходима для проведения соревнований. Организм спортсмена это переносит лучше», - сказал В.МЕЛЬНИКОВ.

В свою очередь Б.КОЛЕСНИКОВ отметил, что Львовская область имеет большой шанс стать основным местом проведения зимней Олимпиады. По его словам, Львовская область имеет для этого все условия, в том числе международное сообщение и современный аэропорт.

«Исходя из того, что есть связи, возможности и международный аэропорт, то, конечно, Львовская область частично лучше Закарпатской. Конечно, Буковель тоже может на что-то надеяться, поэтому необходимо посмотреть, посчитать. Во Львове уже есть хорошая инфраструктура, здесь недалеко до Трускавца, новый международный аэропорт строится и к Евро-2012 он будет открыт. То есть, есть дополнительные преимущества на сегодняшний день. И если все спортивно-технические мероприятия можно будет провести, то, скорее всего, это будет в Тисовце», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

В то же время вице-премьер не исключил, что на подготовку к Олимпиаде-2022 Украине необходимо будет расходовать 1 миллиард долларов ежегодно.

«Когда страна первый раз проводит соревнования такого уровня, это всегда серьезные расходы, поскольку отсутствует надлежащая инфраструктура, объекты не адаптированы к международным стандартам и правилам, но если начать готовиться сегодня без дополнительных расходов из бюджета, то нам необходимо будет расходовать 1 миллиард долларов в год. В таком случае мы абсолютно реально сможем подготовиться к тому, чтобы Карпатская Олимпиада была самой лучшей», - считает Б.КОЛЕСНИКОВ.

Он также подчеркнул, что благодаря таким международным соревнованиям, как Евро-2012 и зимняя Олимпиада, инфраструктура Украины станет значительно развита.

По словам С.БУБКИ, заявку и концепцию на проведение Олимпийских игр Украина сможет подать в 2014 году. «Все нужно подавать в 2014 году, поэтому времени у нас достаточно. Мы имеем 4 года для того, чтобы отработать все необходимые моменты с нашими специалистами, привлечь лучших в мире специалистов, потому что от концепции будут зависеть наши последующие шаги», - добавил он.

«Есть минимальные требования, которые выдвигает Международный олимпийский комитет. По большому счету, необходимо 7 лет для того, чтобы подготовиться к такому событию. МОК устанавливает именно такие сроки, чтобы страна могла подготовиться, даже находясь на «нулевом» уровне», - подчеркнул С.БУБКА.