Пожар в поезде Москва – Евпатория: выгорела половина купейного вагона

Сегодня на территории Запорожской области произошел пожар в пассажирском поезде «Москва – Евпатория».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Укрзализныци, в 6.08 в Запорожской области на перегонке Федоровка-Обильная в результате срыва стоп-крана был остановлен поезд № 201 сообщением «Москва – Евпатория». В 6.15 был выявлен пожар в седьмом с головы поезда вагоне. Оперативно были приняты меры по эвакуации пассажиров и разъединению хвостовой и главной части поезда от вагона. Также оперативно было снято электрическое напряжение по непарной и парной колеям.

В 6.25 из Мелитополя выехали две пожарные машины, а со станции «Мелитополь» - пожарный поезд. В 7.20 пожар были полностью ликвидирован.

Пострадавших и погибших в пожаре нет. Причины пожара устанавливаются.