В связи с ростом тарифов на газ субсидий понадобится в 10 раз больше

Рост тарифов на газ и коммунальные услуги может привести к увеличению числа семей, получающих субсидии, в Запорожской области почти в 10 раз – до 100 тысяч.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской областной госадминистрации, такой прогноз сегодня сделал председатель ОГА Борис ПЕТРОВ.

"Группа людей, имеющих право на оформление субсидий, существенно расширится. При этом процедура предоставления субсидий существенно упрощается. На сегодня в области ими пользуются 10 тыс. 600 семей. В зимний период это количество всегда изменяется, а с учетом новых требований количество семей, пользующихся помощью государства, может вырасти до 100 тысяч", - цитирует пресс-служба Б.ПЕТРОВА.