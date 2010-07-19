В киевских вузах очереди - по 700 человек в день при закрытых туалетах

Общественные наблюдатели Комитета избирателей Украины зафиксировали ряд недостатков в работе высших учебных заведений в начале вступительной кампании.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе всеукраинской общественной организации “Комитет избирателей Украины”, КИУ начал общественное наблюдение за вступительной кампанией 2010 в рамках коалиции “За честное вступление!” в 20 высших учебных заведениях Украины.

Целью мониторинга является сбор и распространение информации относительно качества и прозрачности вступления, защита прав граждан на равный доступ к образованию.

15 июля начался прием документов в вузы, который закончится 31 июля. В отличие от прошлого года, на эту процедуру предусмотрено только две недели, отмечается в сообщении. “В связи с этим, наблюдателями КИУ были зафиксированы значительные очереди, которые начинали формироваться, особенно в киевских вузах, за день до начала приема документов. Значительное количество вузов адекватно отреагировало на ситуацию и спланировало работу с поступающими и их родителями”, - сообщает КИУ.

В то же время, по данным наблюдателей, были и исключения из правил. Например, “в Киевском национальном лингвистическом университете 15 и 16 июля в очереди было записано более 700 человек на каждый день, из них в указанные даты приняли документы только у 20-ти. Такое напряжение среди родителей, поступающих и администрации вуза вызывало локальные конфликты и недоразумения. Абитуриенты жаловались на отсутствие надлежащих условий пребывания в очередях внутри помещения вуза (закрытые туалеты, душные коридоры, неработающий буфет, принудительная изоляция от родителей)”, - сообщает Комитет избирателей.

КИУ призывает администрации вузов, в которых возникают проблемы с очередями абитуриентов, разобраться с существующей ситуацией и приложить усилия к улучшению работы приемных комиссий.

Эксперты организации отмечают, что существуют технические проблемы и с проверкой информации о баллах абитуриентов, полученных на внешнем независимом оценивании через базу Украинского центра оценивания качества образования, а также внесением данных поступающих в информационную систему «Конкурс». На технический аспект также вливает не только ограниченный доступ к системе, но и неблагоприятные погодные условия - грозы и жара, которые, соответственно, вызывают сбои и перегрев оборудования.

КИУ заметил, что в большинства вузов, где ведется наблюдение, еще не известно количество бюджетных мест, и в системе «Конкурс» также нет этой информации. Очевидно, что такие данные еще не поступили в вузы из Министерства образования и науки, хотя, по словам представителей администраций вузов, эта важная информация должна появиться в ближайшие дни.

Также КИУ отмечает нежелание администраций определенных вузов идти навстречу общественным наблюдателям и предоставлять возможность для наблюдения за вступительной кампанией, это, в частности, касается Волынского института им. Липинского Межрегиональной Академии управления персоналом, а также Запорожского Национального технического университета (где отметили, что судьбу общественного наблюдателя должен определить ректор).

Комитет избирателей напоминает, что его общественные наблюдатели действуют четко в пределах правового поля и исключительно для совершенствования процедуры приема в вузы и предотвращения и противодействия вероятным коррупционным действиям.

*** Целью проекта “Кампания по общественному наблюдению за объективностью и беспристрастием процедур вступления в высшие учебные заведения в 2010 году”, который осуществляется ВОО КИУ в партнерстве с ГС “ОПОРА” при поддержке Образовательной программы Международного фонда “Возрождение”, является наблюдением за обеспечением открытого и прозрачного вступления в высшие учебные заведения в 2010 году.