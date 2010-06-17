26-27 июня в “Парке Киевская Русь”, в селе Копачи Обуховского района Киевской области состоится I Международный фестиваль каскадеров “Киевская Русь”.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщил президент благотворительной организации “Славянский фонд” Владимир ЯНЧЕНКО.

По его словам, главная идея фестиваля - создать площадку для диалога между всеми представителями кино-шоу-индустрии: каскадерами, продюсерами, режиссерами, актерами и меценатами. Событие объединит 100 профессионалов киноискусства из Украины, Канады, США, Великобритании, Словакии и стран СНГ.

«Мы хотим превратить фестиваль в такой пикник каскадеров, - отметил директор Лиги каскадеров Украины Назар МАЙБОРОДА. – Основную часть фестиваля будут составлять мастер-классы – отдельные сцены движения, высотно-акробатические, автомобильные трюки, мотоциклетные трюки. Вторую часть – демонстрация профессиональных умений”.

Мастер-классы будут проводить каскадеры и постановщики трюков. Изюминкой фестиваля, по словам Н.МАЙБОРОДЫ, станет «возвращение к истокам боевого гопака, создание собственных вариаций».

«Отечественные каскадеры уникальны своей естественностью, – считает режиссер Андрей БЕНКЕНДОРФ. – В то время как заграничные режиссеры прибегают в основном к компьютерной графике и монтажу, наши каскадеры благодаря своему азарту и запалу выполняют все трюки собственными силами».

Итогом всех мастер-классов фестиваля станет съемка экшн о Киевской Руси, в который будет вовлечено максимальное количество каскадеров. Фильм будет воспроизводить большую битву русской рати с басурманами под стенами Киева. Кроме экшн, во время фестиваля будет отснят видео-учебник “Как стать каскадером”, в котором будут собраны все секреты корифеев каскадерского искусства.

«Во время фестиваля будут отрабатываться трюки для некоторых кинофильмов, – рассказывает президент Лиги каскадеров Александр ФИЛАТОВ. – Это будет настоящая тренировка, рабочий процесс”. “Не менее важной целью нашей встречи является и совершенствование техники безопасности каскадеров», – подчеркнул он.

Также А.ФИЛАТОВ отметил, что в рамках фестиваля состоится конкурс на лучший конный трюк. Специально для этого и других конкурсов организаторы создадут призовой фонд. Участие в соревнованиях и мастер-классах смогут принять как профессиональные каскадеры, так и студенты актерских факультетов, имеющих соответствующую подготовку. Некоторые мастер-классы, наиболее безопасные и зрелищные, будут открыты и для зрителей.

Фестиваль каскадеров пройдет в рамках ІІІ Международного фестиваля “Парк Киевская Русь”, который открылся 24 апреля и продлится до 17 октября 2010 года.