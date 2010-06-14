В Виннице почтили память командира УПА-Юг

Рядом с селом Микулинцы Литинского района Винницкой области активисты Винницкой областной организации ВО «Свобода» и молодежной общественной организации «Сокол», Винницкой областной организации Конгресса украинских националистов приняли участие в митинге-реквиеме возле символической могилы Омельяна Грабца (псевдоним «Батько»).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Винницкой областной организации ВО «Свобода».

Настоятель Винницкого храма Покрова Пресвятой Богородицы Украинской греко-католической церкви отец Михаил ВОЛОШИН и протоиерей Украинской православной церкви Киевского патриархата отец Николай МЕЛЬНИК отслужили панихиду на месте гибели «Батька». Также они освятили мемориальную плиту, которая была установлена на символической могиле при содействии ВО «Свободы» и МОО «Сокол».

«В июне 1944 года на этом месте в неравном бою с карателями из НКВД погиб командир УПА-Юг Омельян Грабец и 14 бойцов. Потери были большими из-за неожиданного вражеского нападения. Бывший немецкий военнопленный Зайцев, которого освободил «Батько», указал сталинским опричникам место пребывания отряда украинских повстанцев», - напомнил в своем выступлении представитель МОО «Сокол» Роман МАРИЙЧАК.

Выступающие на митинге отмечали, что борьба украинцев против двух тоталитарных режимов гитлеровского и большевистского не ограничивалась Галицией. Украинское Подолье также оказывало активное сопротивление и немецким, и московским поработителям, отметили они.