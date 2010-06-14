Губернатор требует расследовать стрельбу на Одесской свалке

Председатель Одесской областной государственной администрации Эдуард МАТВИЙЧУК дал распоряжение руководству правоохранительных органов – «отчитаться о результатах расследования происшествия на «Дальницких карьерах».

Об этом Э.МАТВИЙЧУК сообщил сегодня на аппаратном совещании в облгосадминистрации, уточнив, что «принципиальная объективная оценка произошедшего - это также требование Президента Виктора ЯНУКОВИЧА».

В свою очередь, ЦОС Одесского облуправления милиции распространил сообщение, что по факту резонансного события 11 июня на территории городской свалки возбуждено уголовное дело по признакам ст. 296 ч.4 УК Украины (хулиганство).

Как уточняется в обращении, «11 июня около 16.00 директор ООО «Союз» вместе с юристом и сотрудниками охранного агентства прибыли на полигон, без государственных исполнителей, чтобы довести до сведения руководителей Управления коммунальной собственностью Одесского горсовета решение суда, позволяющие ООО «Союз» работать на полигоне».

Около 17.00 на свалку прибыл заместитель мэра Одессы Вахтанг УБИРИЯ, который стал препятствовать действиям директора «Союза». При этом, по свидетельству очевидцев, чиновник нецензурно выражался и оскорблял представителей СМИ, присутствующих на полигоне, а затем, продемонстрировав оружие, похожее на пистолет «Макарова», угрожал ему физической расправой и убийством. После этого, В.УБИРИЯ совершил выстрел в воздух и покинул территорию полигона.

«Правоохранители, прибывшие на место происшествия для осмотра, изъяли гильзу от патрона калибра 9 мм», - говорится в сообщении ЦОС облуправления милиции.

Как сообщал УНИАН, ранее с призывом – дать принципиальную правовую оценку событиям 11 июня на территории полигона твердых бытовых отходов, находящегося в полном хозяйственном ведении и на балансе коммунального предприятия «Одескомунтранс» - обратился к правоохранительным органам мэр Одессы Эдуард ГУРВИЦ.

«Статус-кво важного городского объекта восстановлен, - отметил городской председатель. - Мы имеем собственное, вполне определенное мнение о событиях на городской свалке в послеобеденное время 11 июня, однако хотим дождаться оценки факта временного вооруженного захвата городской собственности от правоохранительных органов».

«Однако нельзя не учитывать того, - подчеркнул Э.ГУРВИЦ, - что действия руководителей компании "Союз" и вооруженных сотрудников подразделения "Титан" создали угрозу не только для нормальной жизнедеятельности города, но и для жизни и здоровья работников коммунальных служб».

По его словам, «несмотря на все разговоры, имевшееся у нападавших определение Хозяйственного суда не содержало и не могло содержать ничего, что в хоть какой-то мере оправдывало бы подобные действия. С юридической точки зрения, это был блеф, а с практической - вооруженное нападение. Исходя из этого, надеюсь, что провокации будет дана принципиальная оценка правоохранительных органов».