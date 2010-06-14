В Луцке перезахоронят 314 советских военнопленных

В Луцке в День скорби, 22 июня, перезахоронят останки 314 погибших советских военнопленных. Их перезахоронят на Гнидавской горе, где два года назад уже захоронили останки 370 советских военнопленных, погибших в немецких лагерях в начале войны в Луцке.

Об этом сегодня шла речь на рабочем совещании по вопросам подготовки к Дню скорби и памяти жертв войны в Украине, Дню памяти жертв расстрела узников Луцкой тюрьмы.

Директор департамента культуры и сохранения исторического наследия Луцкого городского совета Сергей ГОДЛЕВСКИЙ рассказал, что после проведения ряда исследований удалось установить, что возраст погибших составлял 19-27 лет. Скорее всего, они погибли осенью 1941 - весной 1942 годов. Среди эксгумированных остатков оказались и останки четырех лиц азиатской внешности, отметил он.

Как сообщили в департаменте культуры и сохранения исторического наследия Луцкого городского совета, в целом есть данные, что в этот период в лагере находились более 10 тысяч советских военнопленных, которых уничтожили оккупанты.

Справка: эксгумационные работы по обнаружению останков узников, расстрелянных 22-23 июня 1941 года на территории Луцкой тюрьмы, начались 19 августа прошлого года. Работы проводило коммунальное предприятие Львовского областного совета по вопросам поиска захоронений участников национально-освободительной борьбы и жертв войн, депортаций и политических репрессий «Судьба». Проведению эксгумационных работ предшествовали длительные исследования, поисковые мероприятия, сбор свидетельств очевидцев тех событий.