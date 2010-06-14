Впервые деревянная церковь не сгорела после удара молнии

Во Львовской области система автоматического пожаротушения спасла от огня деревянную церковь, в которую попала молния.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды ГУ МЧС во Львовской области, попадание молнии в деревянную церковь села Маткив Сколивского района, которая является памятником архитектуры национального значения и находится под защитой ЮНЕСКО, привело к «нетипичному» развитию событий. В 2009 году эта церковь попала под действие областной программы защиты деревянных церквей. Сооружение стало одной из первых четырех церквей во Львовской области, где смонтировали систему автоматического пожаротушения. Именно эта система и спасла ценный памятник архитектуры от уничтожения огнем. Это первый случай, когда храм удалось спасти в неповрежденном виде.

Как сообщал УНИАН, сегодня во Львовской области прошли сильные грозовые дожди с градом, что привело к перепаду напряжения и возникновению пожаров в домах, а ураган повалил на автодороге деревья, на некоторых участках парализовав движение автотранспорта. Последствиями ненастья стали многочисленные случаи попадания молнии в различные сооружения, замыкание электросети и один летальный случай – от удара молнии погиб 19-летний юноша.