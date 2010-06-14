Гроза во Львове подожгла шесть домов и остановила электротранспорт

Сегодня во Львовской области прошли сильные грозовые дожди с градом, которые привели к перепаду напряжения и возникновению пожаров в домах, а поваленные ураганом деревья на некоторых участках автодороги парализовали движение автотранспорта.

Как сообщил УНИАН начальник пресс-центра ГУ МЧС Украины во Львовской области Павел ВАСИЛЕНКО, из-за перепадов напряжения произошло замыкание в общежитии на ул. Кульпарковской, 139 во Львове, что привело к пожару в помещении, который был оперативно ликвидирован подразделениями МЧС.

Также, как сообщил П.ВАСИЛЕНКО, во время грозы во Львове практически одновременно возникло шесть пожаров в домах Франковского и Железнодорожного районов Львова, которые были вызваны перепадами напряжения и короткими замыканиями в электросети, в частности. Из-за короткого замыкания в телевизоре возник пожар в одной из квартир на улице Выговского во Львове.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, сегодня во Львове во время урагана во Франковском районе города было повалено несколько деревьев, падение деревьев также зафиксировано на улице Троллейбусной и на улице Зерова, где дерево упало на линии электропередач.

По сообщению пресс-службы, из-за погодных условий в городе временно не курсирует электротранспорт, проводятся работы по возобновлению водоснабжения в Лычаковском, Сихивском, Франковскому района города и в центральной части Львова.

«Сейчас оценивают ущерб, причиненный стихией. В то же время, по сообщению ЛКП «Львовэлектротранс», частично возобновлено движение трамваев и троллейбусов. По информации управления по вопросам чрезвычайных ситуаций, возобновлен ток на подстанции «Львов-6» и на ТЭЦ-1. Работы по возобновлению электроснабжения на подстанциях «Львов-5» и «Львов-7» продолжаются. Во время недавней грозы была повалена рекламная конструкция из двух щитов на Сихивском мосту, на ул. Стрыйской во Львове дерево упало на машину, а на ул. Галицкой, 15 в городе Винники повалено 2 дерева», - говорится в сообщении пресс-службы.

Как информирует пресс-служба Львовской мэрии, в Центре детского и юношеского творчества Сихивского района Львова ураганом сорвана крыша и затоплены два этажа помещения.

«В результате этого повреждены стены, осыпалась штукатурка. На место выехал городской председатель Львова Андрей САДОВЫЙ», - отмечается в сообщении.

Информации о потерпевших в результате пожаров и падения деревьев не поступало.