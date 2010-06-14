Против экс-чиновников Госкомрезерва возбуждено уголовное дело
15:25, 14 июня 2010Общество
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Ресурспостач тоже "отличился"
Генеральной прокуратурой Украины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 364 УК Украины против бывших служебных лиц Госкомрезерва и ГП «Ресурспостач».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры, установлено, что указанные лица реализовали на аукционе материальные ценности (природный газ) по заниженной стоимости. Это причинило государству ущерб на сумму 800 млн. грн.
Дело направлено для дальнейшего расследования в Службу безопасности Украины.
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