Стихия на Черниговщине: 26 сел без света

В Черниговской области из-за ненастья нарушено электроснабжение в 26 населенных пунктах трех районов области. Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

В результате неблагоприятных погодных условий – грозы, порывов ветра до 15-20 м/с – вчера было частично отключено электроснабжение на территории Новгород-Северского, Репкинского, Черниговского, Щорского районов.

По состоянию на утро 14 июня без электроснабжения остаются 26 населенных пунктов области на территории трех районов (Репкинский, Черниговский, Щорский), отключены 8 линий электроснабжения 10 кВ, 7 участков ЛЭП 10 кВ и 152 ЛЭП 0,4 кВ. Без электросвязи остаются 58 населенных пунктов области, не функционируют 39 АТС.

На аварийно-восстановительных работах работают бригады от ОАО ЭК "Черниговоблэнерго" и Черниговского филиала "Укртелеком".