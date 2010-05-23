В Черкассах начался Международный театральный фестиваль

Сегодня в Черкассах начался пятый Международный театральный фестиваль «Сцена человечества».

Как сообщил корреспонденту УНИАН директор Черкасского академического областного музыкально-драматического театра имени Тараса Шевченко Владимир ОСИПОВ, открывает фестиваль представлением «Сватовство на Гончаровке» Львовский Национальный театр имени Марии Заньковецкой.

По словам В.ОСИПОВА, в этом году из-за нехватки средств на фестивале будет ограничено количество зарубежных театров.

На фестивале Гродненский областной драматический театр (Беларусь) покажет представление «Брат Алёша», Днепропетровский академический театр русской драмы имени Горького покажет представление «В сумерках», Национальный театр русской драмы имени Леси Украинки - представление «Последняя любовь», Драматический театр «Михай Эминеску» (Румыния) - представление «Иван Турбинке», Харьковский академический театр оперы и балета имени Миколы Лисенко - оперу «Запорожец за Дунаем», Национальный драматический театр имени Ивана Франко - представление «Одруження». Будет закрывать фестиваль Черкасский академический областной музыкально-драматический театр имени Тараса Шевченко - он покажет зрителям оперу «Цыганский барон».

Фестиваль будет продолжаться до 30 мая.