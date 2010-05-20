Нафтогаз, Газпром и немецкий Рургаз завтра проведут встречу в Берлине

В пятницу, 21 мая, в Берлине состоится встреча между высокими представителями НАК "Нафтогаз Украины" и российского "Газпрома", при участии "Еврогаза" и немецкого концерна "Эон Рургаз".

По информации "Немецкой волны", будут подписаны важные документы.

Как стало известно корреспонденту "Немецкой волны" в Берлине, на эту пятницу запланировано подписать меморандум "О взаимопонимании" между Европейским союзом газовой промышленности (Eurogas) и "Нафтогазом Украины". Также должно быть подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве между "Российским газовым союзом" и "Национальным газовым союзом Украины".

Из Украины в Берлин должен приехать председатель "Нафтогаза", президент "Национального газового союза Украины" Евгений БАКУЛИН. Россия будет представлена президентом "Российского газового союза" Валерием ЯЗЕВЫМ. В немецком энергетическом концерне "ЭОН Рургаз" (E.on Ruhrgas ) "Немецкой волне" также подтвердили свое участие во встрече.

Обсуждение и подписание документов состоится в рамках 5-й международной конференции "Энергетический диалог. Россия - Европейский Союз: газовый аспект". Важнейшей темой конференции станет обсуждение вопросов о новых международных правилах торговли газом и его транспортировки. Кроме того, будут рассматривать вопрос создания объединенного европейского энергетического и газового рынка. Встреча начнется с выступления Е.БАКУЛИНА о транзитном потенциале Украины, а закончится подписанием вышеупомянутых документов.

Накануне представитель МИД сообщил на брифинге, что не исключается создание совместного предприятия на базе "Нафтогаза Украины" и "Газпрома". Ранее в Киеве находился с визитом Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ, в его делегацию входил и председатель "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР. По одной из версий, обнародованных украинскими СМИ, во время этого визита планировалось подписать соглашение об объединении энергоконцернов двух стран. Этого, однако, в Киеве не произошло, отмечает “Немецкая волна”.