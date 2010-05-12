Минагрополитики: роста цен на мясо не будет

В 2010 году не предвидится рост цен на мясо и увеличение объемов импорта мяса в Украину.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики Украины со ссылкой на министра аграрной политики Николая ПРИСЯЖНЮКА.

По словам министра, в первом квартале текущего года импорт мяса сократился на 40%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

По мнению Н.ПРИСЯЖНЮКА, это обусловлено тем, что Государственный комитет ветеринарной медицины более ответственно подошел к оценке качества импортируемого мяса, а также увеличением объемов производства мяса птицы и свинины.

«Социальное обеспечение потребителей еще не на таком уровне, как необходимо, рынок мяса недостаточно быстро растет. Но мы контролируем ситуацию. И роста цен не будет, и роста импорта мяса не предусматривается», – отметил министр.