За 4 месяца НБУ роздал комбанкам почти 3 миллиарда

На протяжении января-апреля 2010 года Национальный банк Украины выдал коммерческим банкам 2,858 млрд. грн. рефинансирования в виде кредитов под программы финансового оздоровления.

Об этом говорится в информации, обнародованной на сайте Нацбанка.

Согласно информации, в январе т.г. стабилизационные кредиты получили шесть банков на общую сумму 1,360 млрд. грн. В феврале т.г. НБУ выделил на финансовое оздоровление четырех банков 1,126 млрд. грн. В марте стабкредиты не предоставлялись, а в апреле был выдан кредит одному банку в сумме 0,372 млрд. грн.

Нацбанк также предоставлял кредиты коммерческим банкам для финансирования мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Евро-2012. Так, в феврале был предоставлен кредит одному банку на сумму 427,45 млн. грн., в марте – одному банку на 460,18 млн. грн., в апреле – одному банку на 18,02 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, объем осуществленных НБУ операций по мобилизации средств банков в январе-апреле т.г. составил 81,4 млрд. грн., объем операций по рефинансированию - 3,8 млрд. грн.

В 2009 году общий объем предоставленного Нацбанком рефинансирования составил 64,405 млрд. грн. Из этой суммы кредиты под программы финансового оздоровления получили 70 банков на общую сумму 47,859 млрд. грн., кредит для финансирования Евро-2012 получил один банк на сумму 670,94 млн. грн.